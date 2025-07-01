20 ألف مهاجر عبروا المانش نحو بريطانيا

لندن (وكالات)



عبر نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا القارية منذ الأول من يناير، وهو رقم قياسي جديد للأشهر الستة الأولى من العام، حسبما أظهرت أرقام الحكومة البريطانية أمس. وقام حوالى 19982 مهاجراً بهذه الرحلة الخطيرة، متجاوزين الرقم القياسي السابق البالغ 13489 مهاجراً الذي سُجّل في العام 2024. ويزيد ذلك الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الذي تعهّد بخفض أعداد المهاجرين عندما انتُخب العام الماضي.

وأمس الأول، وصل 879 مهاجراً إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، وهو ثالث أعلى رقم في يوم واحد حتى الآن خلال هذه السنة. ويشكل عبور القوارب الصغيرة قضية سياسية أساسية في بريطانيا، حيث تعهّدت الحكومات المتتالية خفض أعدادها.

وأُفيد بأنّ ستارمر يُجري مفاوضات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة المهاجرين في الزوارق الصغيرة إلى فرنسا مقابل طالبي اللجوء الذين لديهم روابط عائلية في المملكة المتحدة.

ومن المحتمل أن يتم الكشف عن الاتفاق أثناء زيارة ماكرون إلى لندن الأسبوع المقبل. وتدرس فرنسا أيضاً السماح لمسؤوليها بإيقاف القوارب في المياه الساحلية الضحلة، رغم أنّه لا يُسمح لهم باعتراض قارب أثناء إبحاره.