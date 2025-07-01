الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام

موسكو (وكالات)



نفى الكرملين، أمس، اتهامات كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص إلى أوكرانيا، بأن روسيا تماطل فيما يتعلق بمحادثات السلام، وأوضح أن موسكو أوفت بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات حتى الآن.

وأمس الأول، قال كيلوج: «روسيا لا يمكنها مواصلة المماطلة لكسب الوقت لتقصف أهدافاً مدنية في أوكرانيا». ورداً على سؤال بشأن هذه التصريحات، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: «إن روسيا ممتنة لفريق ترامب لمساعدته في تسهيل المحادثات»، لكنه شدد على أن موسكو لا تعرقلها. وذكر بيسكوف للصحفيين في موسكو: «لا أحد يعطل أي شيء هنا».

وأضاف: «ندعم بطبيعة الحال تحقيق الأهداف التي نسعى إليها من خلال العملية العسكرية الخاصة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، لذلك، لا نرغب في إطالة أمد أي شيء». وأشار بيسكوف إلى أنه يتعين الاتفاق بشأن موعد جولة ثالثة من المحادثات.

وتزامناً مع تصريحات الكرملين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 60 طائرة أوكرانية مسيَّرة خلال الليل، في وقت أفاد مسؤول بفرض السيطرة الروسية على منطقة لوغانسك الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية: «إن معظم المسيّرات أُسقطت فوق مناطق بجنوب غرب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف».

وفي لوغانسك، شرقي أوكرانيا، قال ليونيد باسيتشنيك، المسؤول المعين من جانب روسيا لرئاسة المنطقة: «إن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة، بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب في البلاد في فبراير 2022».

في المقابل، أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 47 من أصل 52 طائرة مسيَّرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وفي السياق، حقق الجيش الروسي في يونيو أكبر تقدم يسجله في الأراضي الأوكرانية منذ نوفمبر وسرع تقدمه للشهر الثالث على التوالي، بحسب بيانات المعهد الأميركي لدراسات الحرب. وسيطرت قوات موسكو على 588 كلم مربع من الأراضي الأوكرانية في يونيو، بعد 507 كلم مربع في مايو، و379 كلم مربع في أبريل، و240 كلم مربع في مارس، بعد أن تباطأ التقدم الروسي خلال الشتاء.

وبخلاف الأشهر الأولى من الحرب في 2022، عندما كان خط المواجهة يتحرك أكثر من الآن، لم تحقق القوات الروسية مكاسب أكثر من يونيو، سوى في أكتوبر (610 كيلومترات مربعة)، ونوفمبر (725 كيلومتراً مربعاً) من العام 2024.

وتركز ثلثا التقدم الروسي في الشهر الماضي في منطقة دونيتسك، التي تشهد أبرز المواجهات منذ عامين، حيث يسيطر الجيش الروسي بشكل كلي أو جزئي على ثلاثة أرباع هذه المنطقة، مقارنة بـ 61 % في الفترة نفسها من العام الماضي. كما حقق الجيش الروسي تقدماً غير مسبوق في مناطق أخرى خلال العام الماضي، حيث سيطر على نحو 200 كيلومتر مربع.