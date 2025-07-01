مقتل 116 فلسطينياً وإصابة 463 آخرين خلال 24 ساعة

غزة (الاتحاد)



أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 116 فلسطينياً بينهم صحفي وإصابة 463 آخرين بجروح مختلفة على إثر سلسلة الغارات التي شنتها طائرات إسرائيلية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت السلطات في بيان صحفي أن «الاحتلال استهدف خلال الساعات الـ 24 الماضية استراحة على شاطئ مدينة غزة ومنازل سكنية مأهولة وتجمعات لمدنيين كانوا يبحثون عن المساعدات بمناطق عدة أدت جميعها إلى مقتل 116 فلسطينياً بينهم صحفي بالإضافة إلى إصابة 463 آخرين». وقالت إن «أعداد الضحايا وفقاً للحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي قد ارتفعت إلى 56647 قتيلاً فيما ارتفعت أيضاً أعداد الإصابات لتصل إلى 134105 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023».

وأفاد البيان بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لم تتمكن من الوصول إلى الجثامين والضحايا كافة في الكثير من المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات الإسرائيلية بسبب استهداف الطواقم وقلة الامكانات اللازمة لانتشالها.

وأشارت إلى أن إجمالي ما وصل إلى المستشفيات من ضحايا «لقمه العيش» قد ارتفع إلى 600 قتيل وأكثر من 4278 إصابة وذلك منذ البدء بمشروع توزيع المساعدات عبر مراكز التوزيع الأميركية.