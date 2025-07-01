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قلق أممي إزاء أوامر إسرائيلية بالإخلاء القسري شمالي غزة

طالبتان تجلسان على أنقاض مبنى مدمر جنوب غزة (أرشيفية)
2 يوليو 2025 01:22

نيويورك (الاتحاد)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء أوامر الإخلاء الجديدة القسرية التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية في شمالي غزة والتي أدت مجدداً إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان.
وأعرب غوتيريش في بيان، عن إدانته لاستمرار فقدان أرواح المدنيين نتيجة الغارات  الإسرائيلية وأي هجمات أخرى، مؤكداً ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف للقانون الدولي في جميع الأوقات واحترام المدنيين وحمايتهم.
وشدد على أن يكون هناك وصول إنساني كامل وآمن ومستدام وفقاً للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال إضافة إلى وجوب إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً ومن دون قيد أو شرط.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة أمس، توقف خدمة غسيل الكلى في مستشفى الشفاء نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، محذرة من توقف خدمة العناية المركزة خلال ساعات. وقالت الوزارة: «مجمع الشفاء يعلن عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود، والاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط».

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