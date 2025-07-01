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ترامب يأمل التوصل إلى هدنة في القطاع خلال الأسبوع المقبل

آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
2 يوليو 2025 01:22

حسن الورفلي (القاهرة)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل.
في حديث مع الصحافيين قبل توجهه إلى فلوريدا، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن في 7 يوليو، وقال: «نأمل التوصل إلى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل».
وكان ترامب صرّح يوم الجمعة الماضي بأنّ وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بات قريباً.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس، ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما يجنب المنطقة تكرار حلقات التصعيد والتوتر المتكررة ويدعم الأمن والاستقرار.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير عبدالعاطي ونظيرته الكندية أنيتا أناند تناولا خلاله التطورات في الشرق الأوسط، ومنها الأوضاع في ليبيا واليمن وأمن البحر الأحمر.

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