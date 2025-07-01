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«الفاو»: 4.6% فقط من أراضي القطاع صالحة للزراعة

أرشيفية
2 يوليو 2025 01:22

غزة (الاتحاد)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، أمس، إن الحرب الإسرائيلية في غزة قضت على الزراعة في القطاع المحاصر، موضحة أنه لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة. وفي بيان للمنظمة، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: «لا تستطيع الفاو حالياً استيراد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة». وأضاف: «مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي الآن». وأوضحت «الفاو» أنه «وفقاً لتحليل أجرته في مارس الماضي لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة جراء الحرب الإسرائيلية».
وتابعت: «مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراض مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة». وأشارت المنظمة إلى أنه «مع استمرار الأزمة التي قضت على قطاع الأغذية الزراعية في قطاع غزة، دعمت مؤخراً 200 مزارع في رفح وخان يونس لتحسين استخدام الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الأساسية الأكثر احتياجاً».

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