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الصومال: 19 قتيلاً من «الشباب»

قوات من الجيش الصومالي (أرشيفية)
2 يوليو 2025 01:22

مقديشو (وام)

لقي 19 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية مصرعهم في مواجهة مع الجيش الصومالي حسبما أوردته وكالة الأنباء الصومالية. وأوضحت الوكالة أن قوات من الجيش الصومالي نفذت العملية بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال عملية عسكرية أمس الأول في منطقة «باقوقها» بمحافظة جوبا السفلى.
 في غضون ذلك، استهدفت عملية عسكرية دقيقة أمس، قاعدة تختبئ فيها عناصر من حركة «الشباب» عند منتصف الليلة الماضية، في قرية يومبِس على بعد 7 كيلومترات من منطقة بريري. وقتل في العملية العسكرية قيادي بارز مسؤول عن المتفجرات بمحافظة شبيلي السفلى، ويعد العقل المدبر للهجمات الإرهابية. ويتزامن تنفيذ العملية العسكرية مع إحياء مناسبة استقلال البلاد ووحدتها في الأول من شهر يوليو، ما يعكس التزام الجيش الوطني بالقضاء على الإرهاب.

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