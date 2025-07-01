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«مجلس التعاون»: مواقفنا ثابتة تجاه دعم أمن واستقرار لبنان

«مجلس التعاون»: مواقفنا ثابتة تجاه دعم أمن واستقرار لبنان
2 يوليو 2025 01:22

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، المواقف الثابتة والراسخة لدول مجلس التعاون تجاه لبنان ودعمه لكل ما من شأنه أن يعزز أمنه واستقراره، ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي لسفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كباره في مقر الأمانة العامة بالرياض بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأوضحت أنه جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الخليجية - اللبنانية وبحث سبل تنميتها وتعزيزها، كما تمت متابعة التطورات الإيجابية في لبنان في تحقيق المزيد من الرفاهية والأمن للشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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