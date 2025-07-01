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انقطاع الكهرباء في مدينة إيطالية بسبب الموجة الحارة

انقطاع الكهرباء في مدينة إيطالية بسبب الموجة الحارة
1 يوليو 2025 23:47

تسبب انقطاع الكهرباء في مدينة بيرجامو في شمال إيطاليا في توقف عمل إشارات المرور وتقطع السبل بالناس في المصاعد وداخل المنازل والشركات بدون كهرباء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).
وضرب انقطاع التيار الكهربائي العديد من الأحياء في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة شمال شرق ميلانو، حيث ظلت درجات الحرارة أعلى كثيراً من 20 درجة مئوية لعدة أيام.
وقالت شركة الكهرباء "إنيل" إنها تعمل على استعادة الخدمات. وأرجعت أسباب انقطاع التيار إلى ارتفاع حرارة كابلات الكهرباء وتمددها بسبب الموجة الحارة التي ضربت معظم أنحاء أوروبا.
وأضافت أن تشغيل أجهزة التكييف لمواجهة الحرارة تسبب في وصول الشبكة إلى أقصى حدودها. 

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المصدر: د ب أ
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