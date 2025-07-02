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قتلى ومصابون في انقلاب بارج بحري بخليج السويس

قتلى ومصابون في انقلاب بارج بحري بخليج السويس
2 يوليو 2025 08:49

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء الحادث الذي تعرّض له البارج البحري "Adam Marine 12"، مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس، والذي أسفر عن غرق البارج بالكامل.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن 4 من المصابين نقلوا جوًا، بينما نقل الـ18 الآخرين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة بمحافظة الغردقة، وجرى تحويل جثامين الضحايا الأربعة إلى مستشفى الغردقة العام.

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انقلاب بارج بحري بخليج السويس

وأكدت رفع درجة الاستعداد في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر والمستشفيات القريبة، لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، بالتزامن مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ، ورصد أي مستجدات في موقع الحادث على مدار الساعة.


وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على فيسبوك إنّها "تلقّت بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري آدم مارين 12 بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس".
وأوضحت أنّ البارج البحري "آدم مارين 12" انقلب في منطقة جبل الزيت شمال شرق مصر (على بُعد حوالي 250 كيلومترًا من مدخل قناة السويس).
ولم تقدّم الوزارة أي معلومات عن سبب الانقلاب.

المصدر: وكالات
مصر
قناة السويس
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