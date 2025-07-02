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حصيلة جديدة لضحايا حريق مصنع بالهند

فريق إنقاذ في موقع الحادث بولاية تيلانجانا الجنوبية في الهند
2 يوليو 2025 12:04

أعلنت شركة سيجاتشي إندستريز الهندية اليوم الأربعاء، أن حريقا اندلع في مصنع للمواد الكيماوية تابع لها بجنوب البلاد يوم الاثنين أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة ما يزيد على 33 آخرين.
وذكرت الشركة في بيان أن العمل سيظل متوقفا في المصنع لنحو 90 يوما.
وشكلت حكومة ولاية تيلانجانا، حيث يوجد المصنع، لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في ملابسات الحادث الذي لم يكشف بعد عن سببه.
وقالت الشركة "إلى أن تظهر نتائج التحقيق، نود التوضيح أن الحادث لم ينجم عن انفجار مفاعل في المصنع".
ووفقا لما أعلنته الحكومة، كان 143 شخصا يعملون في المصنع وقت وقوع الحادث.

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المصدر: وكالات
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