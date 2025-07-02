الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حريق غابات في إسبانيا وأوروبا تكافح موجة حر

تطل الشمس في سماء برشلونة في ظل موجة حر بأوروبا
2 يوليو 2025 15:33

قالت خدمات الطوارئ ومسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما في حريق غابات بإقليم قطالونيا الإسباني، وأضافوا أن الحريق جرى احتواؤه إلى حد كبير بالرغم من توقع هبوب المزيد من الرياح والعواصف الرعدية اليوم الأربعاء، في وقت تكافح فيه أوروبا موجة حر شديدة. وقال رجال الإطفاء إن الحريق اندلع في منطقة زراعية في توريفايتا بعد ظهر أمس الثلاثاء، مما أدى إلى إلحاق ضرر بعدد من المزارع ومنطقة تمتد لنحو 40 كيلومترا، وأكدوا عدم وقوع إصابات أخرى.
وحذرت السلطات من حدوث المزيد من العواصف المحتملة بعد ظهر اليوم الأربعاء وحثت على توخي الحذر.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة والعواصف والرياح العاتية في معظم أنحاء شبه جزيرة إيبيريا اليوم. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري ذكرت الهيئة أن شهر يونيو هو الأعلى حرارة على الإطلاق.

أخبار ذات صلة
بينهم جوارديولا.. أشهر من ارتدى القميص «10» في برشلونة
8 قتلى في موجة حر تجتاح أوروبا
المصدر: وكالات
إسبانيا
برشلونة
موجة حر
أوروبا
آخر الأخبار
"ليوا للرطب" يتيح تطبيقه الذكي للراغبين في المشاركة
علوم الدار
"ليوا للرطب" يتيح تطبيقه الذكي للراغبين في المشاركة
اليوم 14:25
ديفيد في طريقه إلى يوفنتوس
الرياضة
ديفيد في طريقه إلى يوفنتوس
اليوم 14:17
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
الرياضة
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
اليوم 14:11
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©