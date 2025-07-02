"مايكروسوفت" تعلن عن تسريح جماعي جديد

أعلنت شركة "مايكروسوفت" العملاقة للتكنولوجيا عن تسريح آلاف العاملين، في ثاني عملية تسريح جماعي لها خلال أشهر.

وبدأت الشركة، اليوم الأربعاء، إرسال إشعارات التسريح للعاملين.

ورفضت مايكروسوفت الإفصاح عن عدد الأشخاص الذين سيتم تسريحهم، لكنها أوضحت أن نسبتهم ستكون أقل من 4% من قوتها العاملة المسجلة قبل عام.

وقالت مايكروسوفت، في بيان، إن عمليات التسريح ستؤثر على عدة فرق عمل في جميع أنحاء العالم، من بينها قسم المبيعات ووحدة ألعاب الفيديو "إكس بوكس".

وأضافت الشركة "نواصل تنفيذ التغييرات التنظيمية اللازمة لوضع الشركة والفرق في أفضل موقع ممكن لتحقيق النجاح في سوق ديناميكية".

يذكر أن مايكروسوفت وظفت 228 ألف عامل بدوام كامل حتى حزيران الماضي، وهي آخر مرة أعلنت فيها عن العدد الإجمالي للعاملين الذين وظفتهم على مدار عام.

وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أن عمليات التسريح الأخيرة ستؤدي إلى خفض نحو 4% من قوتها العاملة، أي ما يعادل نحو 9 آلاف عامل.

ولكن لم يتضح ما إذا كانت الشركة تحسب أيضا الـ 6 آلاف عامل الذين تم تسريحهم كجزء من عملية تسريح جماعي جرى الإعلان عنها في مايو الماضي.