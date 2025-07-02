الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"مايكروسوفت" تعلن عن تسريح جماعي جديد

"مايكروسوفت" تعلن عن تسريح جماعي جديد
2 يوليو 2025 19:22

أعلنت شركة "مايكروسوفت" العملاقة للتكنولوجيا عن تسريح آلاف العاملين، في ثاني عملية تسريح جماعي لها خلال أشهر.
وبدأت الشركة، اليوم الأربعاء، إرسال إشعارات التسريح للعاملين.
ورفضت مايكروسوفت الإفصاح عن عدد الأشخاص الذين سيتم تسريحهم، لكنها أوضحت أن نسبتهم ستكون أقل من 4% من قوتها العاملة المسجلة قبل عام.
وقالت مايكروسوفت، في بيان، إن عمليات التسريح ستؤثر على عدة فرق عمل في جميع أنحاء العالم، من بينها قسم المبيعات ووحدة ألعاب الفيديو "إكس بوكس".
وأضافت الشركة "نواصل تنفيذ التغييرات التنظيمية اللازمة لوضع الشركة والفرق في أفضل موقع ممكن لتحقيق النجاح في سوق ديناميكية".
يذكر أن مايكروسوفت وظفت 228 ألف عامل بدوام كامل حتى حزيران الماضي، وهي آخر مرة أعلنت فيها عن العدد الإجمالي للعاملين الذين وظفتهم على مدار عام.
وأعلنت الشركة، اليوم الأربعاء، أن عمليات التسريح الأخيرة ستؤدي إلى خفض نحو 4% من قوتها العاملة، أي ما يعادل نحو 9 آلاف عامل.
ولكن لم يتضح ما إذا كانت الشركة تحسب أيضا الـ 6 آلاف عامل الذين تم تسريحهم كجزء من عملية تسريح جماعي جرى الإعلان عنها في مايو الماضي.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يتميز في مجال التشخيص الطبي
سهم "إنفيديا" يسجل أعلى مستوى في تاريخه
المصدر: د ب أ
مايكروسوفت
آخر الأخبار
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
الرياضة
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
اليوم 14:11
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
الرياضة
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©