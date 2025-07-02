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موجة القيظ في أوروبا تخنق ألمانيا

موجة القيظ في أوروبا تخنق ألمانيا
2 يوليو 2025 20:06

 تجتاح موجة القيظ شمال أوروبا الذي لم يعهد الحرّ الشديد وتبلغ ذروتها الأربعاء في ألمانيا، حيث تكثّف السلطات تحذيراتها الصحّية. وفي أكثر البلدان الأوروبية تعداداً للسكان، يتوقّع أن تراوح الحرارة بين 34 و38 درجة مئوية وقد تصل إلى 40 في بعض المواقع، كما حال مانهايم في الجنوب الغربي، بحسب خدمة الأرصاد الجوية لألمانية.
وعلى غرار بلجيكا وهولندا، ضرب القيظ ألمانيا الثلاثاء، لكن مع معدّلات حرارة أدنى من تلك المسجّلة في جنوب القارة الأوروبية التي تخنقها حرارة شديدة منذ أيام عدّة.
أعلنت شركة السكك الحديد الوطنية «دويتشه بان» عن تأخّر عدّة قطارات وقيود على حركة بعض الخطوط، لا سيّما في غرب البلد الأكثر تأثّراً بحرارّة القيظ.
ومن شدّة الحرّ ذاب الزفت في بعض طرقات البلد التي تشهد حركة مرور كثيفة، وفق ما كشف الإعلام المحلي.
 وبعد درجات الحرارة القياسية هذه لبداية يوليو، قد تهبّ زوابع قويّة مصحوبة ببرَد ورياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة في شمال غرب البلد، من كولونيا إلى هامبورغ.
وسجّلت بلجيكا بدورها 35 درجة مئوية وأغلق معلم الأتوميوم الشهير في بروكسل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ الأربعاء أيضاً.

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