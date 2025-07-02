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فورد تستدعي 200 ألف سيارة بسبب عطل مفاجئ

فورد تستدعي 200 ألف سيارة بسبب عطل مفاجئ
2 يوليو 2025 20:26

 قررت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة بسبب خلل في برنامج الكمبيوتر يمكن  أن يؤدي إلى تعطل كاميرا الرؤية الخلفية مما يزيد مخاطر وقوع حوادث تصادم.
وأبلغت فورد، الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية بأن الكاميرا يمكن أن تعرض إما صورة فارغة أو تثبت الصورة بعد انتهاء السائق من الرجوع إلى الخلف، مما يؤدي إلى تشتيت انتباهه. 
وستتولى مراكز الصيانة ووكلاء فورد  بتحديث برنامج الكاميرا مجاناً.
ومن المتوقع إرسال خطابات إشعار لأصحاب السيارات التي تشملها خطة الاستدعاء بحلول 28 يوليو.
تشمل خطة الاستدعاء 20 طرازاً من سيارات فورد والشاحنات الخفيفة إف 150 وسيارات لنكولن من إنتاج الفترة من 2019 إلى 2022. 

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