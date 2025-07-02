قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين، وعدم تأثرها بحادث غرق الحفار «آدم مارين-12» في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، والذي يبعد 130 ميلاً بحرياً عن المدخل الجنوبي للقناة.

وأوضح الفريق ربيع، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن الحادث وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس، وأن مركز إدارة الأزمات يتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكد جاهزية الهيئة لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، مشيراً إلى امتلاك الهيئة منظومة متكاملة للإنقاذ والتأمين البحري.

وشهدت القناة اليوم عبور 33 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 1.4 مليون طن.