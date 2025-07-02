الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار

قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة ولم تتأثر بحادث غرق الحفار
2 يوليو 2025 22:30

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين، وعدم تأثرها بحادث غرق الحفار «آدم مارين-12» في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، والذي يبعد 130 ميلاً بحرياً عن المدخل الجنوبي للقناة.
وأوضح الفريق ربيع، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن الحادث وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس، وأن مركز إدارة الأزمات يتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أكد جاهزية الهيئة لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم، مشيراً إلى امتلاك الهيئة منظومة متكاملة للإنقاذ والتأمين البحري.
وشهدت القناة اليوم عبور 33 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 1.4 مليون طن.

 

أخبار ذات صلة
قتلى ومصابون في انقلاب بارج بحري بخليج السويس
انقلاب بارج بحري بخليج السويس
المصدر: وام
قناة السويس
آخر الأخبار
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
الرياضة
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
اليوم 14:11
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
الرياضة
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©