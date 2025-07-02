الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

3 قتلى بتحطم مروحية تابعة لـ «أوصوم» بمطار مقديشو

آلية عسكرية لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال (أرشيفية)
3 يوليو 2025 01:24

مقديشو (وكالات)

أعلنت السلطات الصومالية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام «أوصوم»، أمس، داخل مطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو، بينما كانت قادمة من قاعدة «بالي-دوغلي» بمحافظة شبيلي السفلى. 
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن آرتان محمد، رئيس مكتب الهجرة في المطار، تأكيده مقتل ثلاثة أشخاص من بين ثمانية أشخاص كانوا على متن المروحية. وأوضح أن المروحية تابعة للقوات الجوية الأوغندية، ولكن كانت تديرها بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. 
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن المدير العام لهيئة الطيران المدني، أحمد معلم حسن، قوله في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، إن فرق الإطفاء والطوارئ استجابت على الفور، وتعمل حالياً على التعامل مع آثار الحادث. وأوضح أن تقييم الأضرار جارٍ، إلى جانب تنظيف الموقع الذي وقع فيه التحطم، مضيفاً أن الوضع تحت السيطرة تماماً، وأن الرحلات الجوية في مطار مقديشو مستمرة بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث قد تم إغلاقها وحصرت على الطواقم المختصة فقط، مؤكداً أن الهيئة ستصدر مزيداً من التفاصيل حول الأضرار والملابسات بعد استكمال التحقيقات.

أخبار ذات صلة
الصومال: 19 قتيلاً من «الشباب»
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
مطار مقديشو
قوات حفظ السلام
تحطم مروحية
مقديشو
الصومال
الاتحاد الأفريقي
آخر الأخبار
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
الرياضة
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
اليوم 14:11
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
الرياضة
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©