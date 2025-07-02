3 قتلى بتحطم مروحية تابعة لـ «أوصوم» بمطار مقديشو

مقديشو (وكالات)



أعلنت السلطات الصومالية مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام «أوصوم»، أمس، داخل مطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو، بينما كانت قادمة من قاعدة «بالي-دوغلي» بمحافظة شبيلي السفلى.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن آرتان محمد، رئيس مكتب الهجرة في المطار، تأكيده مقتل ثلاثة أشخاص من بين ثمانية أشخاص كانوا على متن المروحية. وأوضح أن المروحية تابعة للقوات الجوية الأوغندية، ولكن كانت تديرها بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن المدير العام لهيئة الطيران المدني، أحمد معلم حسن، قوله في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، إن فرق الإطفاء والطوارئ استجابت على الفور، وتعمل حالياً على التعامل مع آثار الحادث. وأوضح أن تقييم الأضرار جارٍ، إلى جانب تنظيف الموقع الذي وقع فيه التحطم، مضيفاً أن الوضع تحت السيطرة تماماً، وأن الرحلات الجوية في مطار مقديشو مستمرة بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث قد تم إغلاقها وحصرت على الطواقم المختصة فقط، مؤكداً أن الهيئة ستصدر مزيداً من التفاصيل حول الأضرار والملابسات بعد استكمال التحقيقات.