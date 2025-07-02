الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 4 مسؤولين بانفجار في باكستان

رجل شرطة باكستاني قرب حطام مركبة بعد الانفجار في خيبر بختونخوا (وكالات)
3 يوليو 2025 01:24

بيشاور (وكالات) 

قُتل أربعة من مسؤولي سلطات محافظة خيبر بختونخوا والشرطة في انفجار وقع، أمس، في أحد أسواق المنطقة الواقعة في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وفقاً لمصدر في الشرطة. وقال الضابط في الشرطة وقاص رفيق في منطقة باجور بمحافظة خيبر بختونخوا: «إن 11 شخصاً أصيبوا في الانفجار الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن». وأسفر هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان الباكستانية السبت الماضي عن مقتل 16 جندياً في مقاطعة خيبر بختونخوا. وقُتل أكثر من 1600 شخص في هجمات في باكستان العام الماضي، هي السنة الأكثر دموية منذ نحو عقد وفقاً لمركز الأبحاث والدراسات الأمنية، وهي مجموعة تحليل مقرها إسلام آباد.
وقُتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من قوات الأمن، في أعمال عنف نفذتها مجموعات مسلحة مناهضة للدولة، في خيبر بختونخوا ومحافظة بلوشستان المجاورة.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى في انفجار شاحنة وقود وسط سوريا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات باكستان
أفغانستان
الشرطة الباكستانية
انفجار
باكستان
خيبر بختونخواه
آخر الأخبار
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
الرياضة
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
اليوم 13:43
بينهم جوارديولا.. أشهر من ارتدى القميص «10» في برشلونة
الرياضة
بينهم جوارديولا.. أشهر من ارتدى القميص «10» في برشلونة
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©