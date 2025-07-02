مقتل 4 مسؤولين بانفجار في باكستان

بيشاور (وكالات)



قُتل أربعة من مسؤولي سلطات محافظة خيبر بختونخوا والشرطة في انفجار وقع، أمس، في أحد أسواق المنطقة الواقعة في شمال غرب باكستان، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وفقاً لمصدر في الشرطة. وقال الضابط في الشرطة وقاص رفيق في منطقة باجور بمحافظة خيبر بختونخوا: «إن 11 شخصاً أصيبوا في الانفجار الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن». وأسفر هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان الباكستانية السبت الماضي عن مقتل 16 جندياً في مقاطعة خيبر بختونخوا. وقُتل أكثر من 1600 شخص في هجمات في باكستان العام الماضي، هي السنة الأكثر دموية منذ نحو عقد وفقاً لمركز الأبحاث والدراسات الأمنية، وهي مجموعة تحليل مقرها إسلام آباد.

وقُتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من قوات الأمن، في أعمال عنف نفذتها مجموعات مسلحة مناهضة للدولة، في خيبر بختونخوا ومحافظة بلوشستان المجاورة.