المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية

الرباط (الاتحاد)



أعلنت السلطات المغربية أمس، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» تنشط بمدينتي «تطوان وشفشاون» شمالي البلاد.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في بيان، أن «الخلية تتكون من 4 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاماً، تم توقيفهم في تدخل أمني أسفر عن ضبط مخطوط يتضمن نص (البيعة) للأمير المزعوم للتنظيم، ومجسمات لأسلحة بيضاء ونارية ومعدات إلكترونية». وأضاف البيان: أن «أعضاء الخلية كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية خطرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، عبر تجارب ميدانية لتصنيع عبوات ناسفة في إحدى المناطق الجبلية بمدينة تطوان، وذلك باعتماد أساليب إرهابية مماثلة للأعمال التي يقوم بها تنظيم داعش».