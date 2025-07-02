الوسطاء يسلمون مقترحاً جديداً للتهدئة في غزة

حسن الورفلي (غزة)



تسلمت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس مقترحاً جديداً من الوسطاء، للدفع نحو التوافق على هدنة إنسانية في غزة لمدة شهرين، تتضمن الإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين ورفات عدد من الضحايا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مع الاتفاق على فتح المعابر وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية.

وكشف مصدر مصري لـ«الاتحاد»، عن تحركات يقودها الوسطاء لعقد اجتماع بين الوفد المفاوض لحركة حماس والوفد الإسرائيلي بشكل غير مباشر في القاهرة، وذلك لتقريب وجهات النظر والاتفاق على الشكل النهائي للمسودة التي من المقرر طرحها للتوقيع خلال أيام.

فيما أكد مسؤول فلسطيني لـ«الاتحاد» أن حماس تتمسك بإضافة بند أو المطالبة بضمانات للتفاوض حول وقف دائم وشامل لوقف إطلاق النار في غزة خلال فترة الهدنة المقترحة، وتمديدها حال استمرت المفاوضات، والسماح بخروج المرضى للعلاج خارج غزة، مع وقف كامل للعمليات العسكرية والانسحاب من بعض المناطق شمال وجنوب ووسط القطاع. وتقدم الوسيطان المصري والقطري بمقترح جديد للتوصل إلى اتفاق يدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة، لكن الخلاف الرئيس الذي يحول دون إحراز تقدم في الاتفاق يتعلق بمطلب إسرائيل إبعاد كبار قادة حماس ونزع سلاحها، وهو مطلب تعارضه الحركة بشدة. ويتضمن المقترح الجديد المقدم من الوسطاء عدداً من البنود، أبرزها وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، إعادة تأسيس سلطة مدنية فلسطينية مقبولة في قطاع غزة، في إطار اتفاق إقليمي، وتسليم حركة حماس السلطة في غزة والانسحاب من المشهد بشكل كامل.

بدورها، أشادت حركة حماس بجهود الوسطاء المكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة، مضيفة: «نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة».

بدوره، قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، إن تل أبيب ستنجح في تحرير جميع الرهائن، مضيفاً أن حكومته ستعمل على القضاء التام على حركة حماس وعدم السماح بعودتها إلى السيطرة على قطاع غزة.