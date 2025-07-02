الخميس 3 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوينس آيرس تسجل أدنى درجة حرارة منذ 34 عاماً

بوينس آيرس تسجل أدنى درجة حرارة منذ 34 عاماً
3 يوليو 2025 00:48

 بينما يعاني الناس في أجزاء كبيرة من أوروبا من الحرارة الشديدة، فإن الأرجنتينيين يرتعشون من البرد.
وأفادت خدمة الطقس في الأرجنتين اليوم الأربعاء بأنه تم تسجيل أدنى درجة حرارة منذ أغسطس 1991 في العاصمة بوينس آيرس، والتي بلغت 1.9 درجة مئوية تحت الصفر.
وفي ضاحية «إل بالومار»، أظهر مقياس الحرارة 7.4 درجة تحت الصفر، وهي أدنى درجة يتم تسجيلها منذ عام 1967.
وتعد درجات الحرارة تحت الصفر غير عادية في بوينس آيرس، حتى خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.
وفي مدينة ماكينشاو في باتاجونيا، انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة تحت الصفر، وانخفضت في مدينة تريليو على ساحل المحيط الأطلسي إلى 12.6 درجة تحت الصفر وفي مدينة إل كالافاتي في جنوب البلاد بالقرب من نهر بيريتو مورينو الجليدي الشهير إلى 6.6 درجة تحت الصفر.
وتم إصدار تحذيرات من الطقس البارد لعدة مناطق.
وطلبت السلطات من المواطنين أن يهتموا بشكل خاص بالأطفال وكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة. 

أخبار ذات صلة
مارسيليا يضم مدافع الأرجنتين
استقالة «قاضية الفضيحة» في محاكمة وفاة مارادونا!
المصدر: د ب أ
بيونس أيرس
الأرجنتين
آخر الأخبار
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
الرياضة
ليفربول «محطّم» بسبب وفاة مهاجمه جوتا
اليوم 14:11
رئيس وزراء تايلاند الجديد بالإنابة فومثام ويشاياتشاي بعد اجتماع في مقر الحكومة في بانكوك
الأخبار العالمية
مجلس الوزراء الجديد في تايلاند يؤدي اليمين الدستورية
اليوم 14:01
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
الرياضة
ماجات: «مونديال الأندية» وسيلة لجمع الأموال فقط!
اليوم 13:56
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
الرياضة
بالميراس وتشيلسي.. «لقاء الثأر»!
اليوم 13:48
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
الرياضة
الاتحاد البرتغالي ينعى جوتا: «فقدنا بطلين»
اليوم 13:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©