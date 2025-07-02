بوينس آيرس تسجل أدنى درجة حرارة منذ 34 عاماً

بينما يعاني الناس في أجزاء كبيرة من أوروبا من الحرارة الشديدة، فإن الأرجنتينيين يرتعشون من البرد.

وأفادت خدمة الطقس في الأرجنتين اليوم الأربعاء بأنه تم تسجيل أدنى درجة حرارة منذ أغسطس 1991 في العاصمة بوينس آيرس، والتي بلغت 1.9 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي ضاحية «إل بالومار»، أظهر مقياس الحرارة 7.4 درجة تحت الصفر، وهي أدنى درجة يتم تسجيلها منذ عام 1967.

وتعد درجات الحرارة تحت الصفر غير عادية في بوينس آيرس، حتى خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

وفي مدينة ماكينشاو في باتاجونيا، انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة تحت الصفر، وانخفضت في مدينة تريليو على ساحل المحيط الأطلسي إلى 12.6 درجة تحت الصفر وفي مدينة إل كالافاتي في جنوب البلاد بالقرب من نهر بيريتو مورينو الجليدي الشهير إلى 6.6 درجة تحت الصفر.

وتم إصدار تحذيرات من الطقس البارد لعدة مناطق.

وطلبت السلطات من المواطنين أن يهتموا بشكل خاص بالأطفال وكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة.