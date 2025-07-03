مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الساعة (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.

وفي نفس السياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيجري مباحثات هاتفية في وقت لاحق الخميس مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، ستكون الأولى بينهما منذ اتصال أجرياه في 14 يونيو.

وقال بوتين خلال زيارة معرض "سأتحدث اليوم الى الرئيس الأميركي"، بحسب ما نقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس.

وأكد ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال المباحثات المرتقبة، لافتا الى أنها ستبدأ في الساعة "العاشرة" بتوقيت واشنطن، أي 14,00 ت غ.

وسبق أن أجرى الرئيسان مباحثات عبر الهاتف خمس مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.