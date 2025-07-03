الجمعة 4 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم

مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين اليوم
3 يوليو 2025 18:19

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الساعة (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس.
وفي نفس السياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيجري مباحثات هاتفية في وقت لاحق الخميس مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، ستكون الأولى بينهما منذ اتصال أجرياه في 14 يونيو.
وقال بوتين خلال زيارة معرض "سأتحدث اليوم الى الرئيس الأميركي"، بحسب ما نقلت وكالتا ريا نوفوستي وتاس.
وأكد ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال المباحثات المرتقبة، لافتا الى أنها ستبدأ في الساعة "العاشرة" بتوقيت واشنطن، أي 14,00 ت غ.
وسبق أن أجرى الرئيسان مباحثات عبر الهاتف خمس مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.

أخبار ذات صلة
ترامب سيوقّع قانون الموازنة غداً الجمعة
زيلينسكي يأمل في التحدث إلى ترامب بشأن الدعم
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
اليوم 01:53
مجمع فوردو النووي قرب مدينة قم في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
اليوم 01:53
تصاعد النيران جراء القصف الحوثي على محطة الوقود في تعز (من المصدر)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف «حوثي» على محطة وقود في تعز
اليوم 01:52
فلسطينيون يجلسون أمام مخبز مدمر جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:52
امرأة تمر قرب مبنى مدمر في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©