«النواب الأميركي» يتجّه إلى إقرار قانون ترامب للموازنة

نجح الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في نهاية المطاف صباح الخميس في تذليل اعتراضات أعضاء معارضين في الحزب للمضي قدما نحو إقرار نهائي لمشروع قانون الموازنة، في خطوة يفترض أن تشكل إنجازاً تشريعياً كبيراً للرئيس دونالد ترامب في حين يحاول الديموقرطيون تأخير ذلك إلى أقصى حد ممكن.

صباحا، جاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال «يا لها من ليلة رائعة»، متطرّقا إلى «واحد من أهم مشاريع القوانين على مر العصور».

وأبدى كثر من النواب المحافظين معارضتهم للنص، منتقدين خصوصاً الزيادة المتوقعة في المديونية العامة في إطار هذا التشريع.

في ظل غالبية تقتصر على ثمانية مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمل معارضة أكثر من ثلاثة جمهوريين.

لكن تم تذليل العقبات الأخيرة في مفاوضات جرت في الكواليس قادها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، خلال الليل، بمساعدة سيّد البيت الأبيض.

وبات بالإمكان التصويت النهائي على النص الذي يصفه ترامب بأنه «القانون الكبير والجميل»، فيما يحاول زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز تأخيره إلى أقصى حد بخطاب مطوّل.