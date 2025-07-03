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ألمانيا تكافح حريقين يجتاحان الغابات

ألمانيا تكافح حريقين يجتاحان الغابات
3 يوليو 2025 23:34

 تكافح أجهزة الطوارئ في ألمانيا حريقي غابات يجتاحان مئات الهكتارات من الأراضي في شرق البلاد الخميس بعد موجة قيظ سجّلت مطلع الأسبوع وجفاف استثنائي منذ مطلع العام.
الحريق الأكبر والذي اشتعل الثلاثاء في محمية غوريشايده الطبيعية في منطقة ساكسونيا في شرق البلاد، يهدد نحو 600 هكتار من الأراضي وفق سلطات إطفاء وإنقاذ.
وجرت تعبئة أكثر من 500 عنصر إطفاء لمكافحة الحريق، وقد تعرّض اثنان منهم لإصابات الأربعاء.
وتم إجلاء سكان الجوار إلى مناطق آمنة بعد اشتعال الحريق.
والأربعاء، نُقل نحو 270 شخصاً من المنطقة، وفق السلطات البلدية.
واشتعل الحريق الثاني الأربعاء بالقرب من بلدة غوسيلسدورف في منطقة تورينغن.
والخميس كانت فرق الطوارئ تواصل مكافحة الحريق الذي تمدّد إلى مساحة 250 هكتاراً على الأقل، وفق ما أعلنت الحكومة الإقليمية في موقعها الإلكتروني.
وسُجّلت في ألمانيا الأربعاء أعلى درجة حرارة لهذا العام بلغت 39 مئوية.

 

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