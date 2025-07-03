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زيلينسكي يأمل في التحدث إلى ترامب بشأن الدعم

زيلينسكي يأمل في التحدث إلى ترامب بشأن الدعم
3 يوليو 2025 23:38

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن أمله في التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريباً بعد تقارير أشارت إلى أن واشنطن ستتوقف عن إرسال بعض الأسلحة إلى بلاده.
وأشار زيلينسكي في مدينة آرهوس، خلال زيارة مفاجئة مع تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، إلى أنه يأمل أن يتمكن من التحدث إلى ترامب بشأن الدعم الأميركي في أقرب وقت ممكن، إما غدا الجمعة أو في الأيام القادمة.
وتابع زيلينسكي قائلا: «أولا وقبل كل شيء: نحن نعتمد على استمرار الدعم الأميركي. وهناك أسلحة لا تمتلكها أوروبا اليوم»، مشيرا إلى صواريخ لأنظمة باتريوت، مضيفا: «هذا أمر حاسم، نعم».
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وما تقدمه من دعم، قال زيلينسكي إنه يأمل في التحدث مع ترامب «ربما غداً» أو في الأيام القادمة. ووصل زيلينسكي إلى آرهوس، صباح اليوم الخميس، في الوقت الذي كانت الحكومة الدنماركية والمفوضية الأوروبية يعقدان محادثات بمناسبة بدء رئاسة الدنمارك الدورية للمجلس الأوروبي لمدة ستة أشهر.

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
دونالد ترامب
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