الجمعة 4 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا.. إخلاء قرى في ولاية إزمير بسبب حرائق الغابات

حرائق غابات في إزمير
4 يوليو 2025 01:52

إسطنبول، أثينا (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
ألمانيا تكافح حريقين يجتاحان الغابات
إجلاء الآلاف جراء حرائق في جزيرة كريت اليونانية

أعلن سليمان ألبان، محافظ ولاية إزمير التركية، أمس، إخلاء ثلاث قرى في إجراء احترازي وإغلاق جزئي مؤقت لطريق سريع، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في الولاية الواقعة غربي تركيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن ألبان قوله، إن «الرياح القوية أججت الحريق الذي اندلع أمس الأول، في مدينة إلدير الساحلية بولاية إزمير ما دفع ألسنة اللهب نحو منطقتي تشيشمي وألاتشاتي المطلتين على بحر أيجه»، لافتاً إلى اندلاع الحريق بسبب خلل في خط الكهرباء.
وكان إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة التركي، أعلن في وقت سابق إرسال 14 مروحية، و4 طائرات، وأكثر من 1000 شخص للعمل على إخماد الحرائق. وفي اليونان، تكافح فرق الإطفاء اليونانية حرائق في جزيرة كريت، فيما تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص معظمهم من السياح في إجراء وقائي، بحسب مسؤول في المنطقة. واندلع الحريق في جزيرة كريت، إحدى الوجهات السياحية الرئيسة في اليونان، أمس الأول، ودفع السلطات إلى إجلاء ثلاثة آلاف سائح وألفي ساكن ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما قال رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في المنطقة يورغوس تزاراكيس.
وأضاف «تم إخلاء 6 فنادق والعديد من الغرف التي يستأجرها السياح في المنطقة المحيطة ببلدة إيرابيترا الساحلية». وتم إرسال تعزيزات من أثينا إلى المنطقة لمساعدة الإطفائيين المحليين الذين أصبحت مهمتهم صعبة بسبب الرياح الشديدة التي تهب عبر المنطقة.
وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليوس فاثراكويانيس إن نحو 270 إطفائيا و10 مروحيات وطائرات مسيّرة يكافحون النيران. كما اندلع حريق آخر أمس، على بعد حوالى 30 كيلومترا من أثينا، قرب منتجع رافينا الساحلي الذي تنطلق منه عبّارات إلى بعض الجزر السياحية.

إزمير
تركيا
حرائق الغابات
الحرائق
مكافحة الحرائق
حرائق غابات
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
اليوم 01:53
مجمع فوردو النووي قرب مدينة قم في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
اليوم 01:53
تصاعد النيران جراء القصف الحوثي على محطة الوقود في تعز (من المصدر)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف «حوثي» على محطة وقود في تعز
اليوم 01:52
فلسطينيون يجلسون أمام مخبز مدمر جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:52
امرأة تمر قرب مبنى مدمر في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©