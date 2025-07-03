تركيا.. إخلاء قرى في ولاية إزمير بسبب حرائق الغابات

إسطنبول، أثينا (الاتحاد، وكالات)

أعلن سليمان ألبان، محافظ ولاية إزمير التركية، أمس، إخلاء ثلاث قرى في إجراء احترازي وإغلاق جزئي مؤقت لطريق سريع، بسبب حرائق الغابات التي اندلعت في الولاية الواقعة غربي تركيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ألبان قوله، إن «الرياح القوية أججت الحريق الذي اندلع أمس الأول، في مدينة إلدير الساحلية بولاية إزمير ما دفع ألسنة اللهب نحو منطقتي تشيشمي وألاتشاتي المطلتين على بحر أيجه»، لافتاً إلى اندلاع الحريق بسبب خلل في خط الكهرباء.

وكان إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة التركي، أعلن في وقت سابق إرسال 14 مروحية، و4 طائرات، وأكثر من 1000 شخص للعمل على إخماد الحرائق. وفي اليونان، تكافح فرق الإطفاء اليونانية حرائق في جزيرة كريت، فيما تم إجلاء نحو 5 آلاف شخص معظمهم من السياح في إجراء وقائي، بحسب مسؤول في المنطقة. واندلع الحريق في جزيرة كريت، إحدى الوجهات السياحية الرئيسة في اليونان، أمس الأول، ودفع السلطات إلى إجلاء ثلاثة آلاف سائح وألفي ساكن ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما قال رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في المنطقة يورغوس تزاراكيس.

وأضاف «تم إخلاء 6 فنادق والعديد من الغرف التي يستأجرها السياح في المنطقة المحيطة ببلدة إيرابيترا الساحلية». وتم إرسال تعزيزات من أثينا إلى المنطقة لمساعدة الإطفائيين المحليين الذين أصبحت مهمتهم صعبة بسبب الرياح الشديدة التي تهب عبر المنطقة.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليوس فاثراكويانيس إن نحو 270 إطفائيا و10 مروحيات وطائرات مسيّرة يكافحون النيران. كما اندلع حريق آخر أمس، على بعد حوالى 30 كيلومترا من أثينا، قرب منتجع رافينا الساحلي الذي تنطلق منه عبّارات إلى بعض الجزر السياحية.