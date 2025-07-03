مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

غزة (الاتحاد)

مع توالي التصريحات الأميركية بخصوص مفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأت ترشح بعض المعلومات عن مقترح أميركي مطروح على الوسطاء لتقديمه لحركة حماس.

ووفقاً لما تسرب من معلومات، فإن الوثيقة الأميركية المطروحة تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، بضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمن استمراره طوال المدة.

وتقترح الورقة جدولاً للإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، وفق الترتيب التالي:

في اليوم الأول يطلق 8 أسرى أحياء، وفي اليوم السابع تسلم 5 جثامين.

في اليوم 30 تسلم 5 جثامين، وفي اليوم 50 يطلق 2 من الأسرى الأحياء، وفي اليوم 60 تسلم 8 جثامين.

على أن تجري عمليات تبادل الأسرى من دون احتفالات أو استعراضات.

وينص الاقتراح على دخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع وفقاً لاتفاق 19 يناير الماضي، وبكميات كافية، بمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

ووفقاً للمقترح، وبعد الإفراج عن 8 أسرى، سينسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق في شمال غزة، حسب خرائط يتم التوافق عليها، كما ستتم عملية انسحاب إسرائيلية من مناطق في الجنوب في اليوم السابع، حسب خرائط متفق عليها.

وستعمل فرق فنية على رسم حدود الانسحابات خلال مفاوضات سريعة تُجرى بعد الاتفاق على الإطار العام للمقترح.