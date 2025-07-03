«التعاون الخليجي» يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

جنيف (الاتحاد)

أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، أمس، إدانة دول مجلس التعاون الخليجي الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف وسياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير الطابع الديموغرافي هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن ذلك جاء في كلمة السفير الهين التي ألقاها بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في إطار البند السابع من أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في دورته الـ 59 بجنيف.

وأعرب السفير الهين عن قلق دول مجلس التعاون البالغ إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما جدد دعوة دول مجلس التعاون للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه إيقاف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.