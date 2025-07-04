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إلزام "آبل" بدفع 110 ملايين دولار لشركة إسبانية

إلزام "آبل" بدفع 110 ملايين دولار لشركة إسبانية
4 يوليو 2025 09:37

قررت محكمة فيدرالية أميركية في ولاية ديلاوير، إلزام شركة آبل بدفع 110 ملايين دولار لشركة "TOT" الإسبانية، وذلك بسبب انتهاكها براءة اختراع مملوكة لتلك الأخيرة.
وجاء في تقارير لوكالة رويترز أن المحكمة أصدرت قرارها بعد إثبات تورط آبل في استخدام تقنيات لاسلكية مسجلة باسم "TOT" من دون ترخيص، وتبيّن للمحكمة أن آبل استخدمت ابتكارات الشركة الإسبانية في تطوير جهاز الاستقبال اللاسلكي لهواتف آيفون.
وكانت "TOT" قد رفعت الدعوى القضائية عام 2021، حيث أكد مؤسسها "ألفارو لوبيز-ميدرانو" أنه "صاحب الابتكار الأساسي لتقنية توفير الطاقة في الاتصالات الخلوية، واكتشف لاحقا استخدام آبل غير المصرح به لتلك التقنية". وأشار لوبيز-ميدرانو إلى أن "هواتف آبل تحتوي على أجهزة إرسال واستقبال مُصنّعة باستخدام تقنية "TOT"، لافتا إلى أن شركته قدمت دعاوى مماثلة ضد شركتي "إل جي" و"سامسونغ"، ولا تزال تلك القضايا تراجع من قبل القضاء.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المدعي العام وجه لآبل تهما بانتهاك براءتي اختراع، لكن هيئة المحلفين ارتأت أن آبل انتهكت القوانين فيما يخص براءة اختراع واحدة للشركة الإسبانية.
من جهتها، نفت شركة آبل التي يقودها تيم كوك، استخدام أي تقنيات محمية قانونا في هواتفها، وأعلنت نيتها استئناف الحكم.

 

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