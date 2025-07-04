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ترامب يريد الاحتفال بمرور 250 عاماً على استقلال أميركا

ترامب يريد الاحتفال بمرور 250 عاماً على استقلال أميركا
4 يوليو 2025 10:42

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس، بالتوقيت المحلي أنه يفكر في تنظيم مباراة لبطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) على أرض البيت الأبيض، بحضور أكثر من 20 ألف متفرج للاحتفال، بمرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب، وهو أحد المتحمسين لبطولة القتال النهائي وحضر العديد من مبارياتها في الفنون القتالية المختلطة في الأشهر الأخيرة وهو صديق مقرب لدانا وايت، رئيس الدوري «لدينا الكثير من الأراضي هناك». 
وكان ترامب قد أعلن عن خطته في ولاية آيوا، خلال انطلاق المهرجانات التي تستمر لمدة عام للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس أميركا في الرابع من يوليو 2026.
وأعلن الرئيس الجمهوري أيضاً عن مهرجان ختامي في ناشونال مول في واشنطن، ومسابقة رياضية منفصلة تضم رياضيين من المدارس الثانوية من مختلف أنحاء البلاد.
وقال ترامب: «لذلك فإن كل واحدة من حدائقنا الوطنية وساحات معاركنا ومواقعنا التاريخية ستستضيف فعاليات خاصة تكريماً لأميركا 250 وأعتقد أنه حتى سنستضيف مباراة في بطولة يو.إف.سي»، وقال متحدث باسم البيت الأبيض إنه ليس لديهم أي تفاصيل ليشاركوها بخلاف إعلان الرئيس، لكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت قالت لاحقاً إن ترامب «جاد للغاية» بشأن تلك الخطط. 

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المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
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