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تعطل مترو أنفاق في لندن جراء حريق

تعطل مترو أنفاق في لندن جراء حريق
4 يوليو 2025 15:02

واجه مستخدمو خط بيكاديللي لمترو الأنفاق في لندن تأخيرات صباح اليوم الجمعة بعد اندلاع حريق بالقرب من القضبان.
وأعلنت فرقة إطفاء لندن أنه من المتوقع أن يتأثر خط المترو بشدة بالحريق في ساوث هارو، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة. وقالت هيئة النقل في لندن إنه لن يكون هناك أي خدمة بين ساوث هارو وأوكسبريدج مع حدوث تأخيرات كبيرة في الاتجاه الغربي بين ساوث هارو وأكتون تاون.
وعمل حوالي 100 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق في أقواس السكك الحديدية أسفل القضبان وذكرت فرقة الإطفاء، أنه من المرجح أن تكون في مكان الحادث بالقرب من شارع روكسيث جرين حتى الصباح.
وذكر بيان صادر عن فرقة الإطفاء أنه تمت السيطرة على الحريق ولم تكن هناك أي تقارير عن حدوث إصابات.

 

 

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المصدر: د ب أ
لندن
حريق
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