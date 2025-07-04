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ترامب يعتزم إرسال رسائل بشأن الرسوم الجمركية اليوم

ترامب يعتزم إرسال رسائل بشأن الرسوم الجمركية اليوم
4 يوليو 2025 16:36

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يعتزم أن يرسل، اعتباراً من الجمعة، رسائل إلى شركاء بلاده التجاريين يبلغهم فيها بالرسوم الجمركية العقابية التي تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، وذلك مع قرب انتهاء المهلة النهائية للمفاوضات بشأن هذه المسألة.
وقال ترامب للصحافيين الخميس "أميل إلى إرسال رسالة توضح الرسوم الجمركية التي سيتعيّن عليهم دفعها.
الأمر أسهل بكثير بهذه الطريقة".
وأضاف "سنرسل رسائل، ربّما غدا"، موضحا أن "10 أو 12" رسالة ستُرسل الجمعة، بالإضافة إلى رسائل أخرى "في الأيام المقبلة".
يأتي هذا التصريح قبيل أيام من المهلة النهائية التي حدّدها الرئيس الجمهوري لفرض رسوم جمركية عقابية بنسب مختلفة على عشرات الشركاء التجاريين لبلاده، من تايوان إلى الاتحاد الأوروبي، في 9 يوليو.
وفي ما يخص معدلات الرسوم الجمركية، أوضح ترامب أنها قد تتراوح بين 60 أو 70% نزولا إلى 10 أو 20%.
وأضاف أن الرسوم ستفرض على سلع الدول المعنية اعتبارا من الأول من أغسطس.

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المصدر: آ ف ب
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
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