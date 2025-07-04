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انقطاع الكهرباء يشل النقل العام في التشيك

توقف الترام بسبب انقطاع التيار الكهربائي في براغ (وكالات)
4 يوليو 2025 17:18

قال مسؤولون إن انقطاعًا مؤقتًا للكهرباء ضرب أجزاءً من العاصمة التشيكية براغ ومناطق أخرى في البلاد اليوم الجمعة، ما أدى إلى توقف وسائل النقل العام والقطارات.
وأعلنت هيئة النقل في براغ توقف شبكة مترو الأنفاق بالكامل ظهر اليوم، قبل أن يعود الخطان A وC إلى الخدمة خلال نحو 15 دقيقة، بينما استأنف الخط B العمل بعد حوالي 30 دقيقة.
وذكر رئيس الوزراء بيتر فيالا، في منشور على منصة «إكس»، أن الانقطاع شمل أجزاءً أخرى من البلاد، وأن السلطات تعمل على معالجة المشكلة.
كما توقفت حركة الترام في الضفة اليمنى من نهر فلتافا، في حين ظلت الضفة اليسرى دون تأثر.
وتعطلت حركة بعض القطارات في محيط براغ ومناطق أخرى، فيما لم تُسجل أي انقطاعات كهربائية في مطار فاتسلاف هافيل الدولي.
ولم يتضح سبب الانقطاع حتى الآن، غير أن المسؤولين استبعدوا أن يكون ناجمًا عن هجوم سيبراني.

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انقطاع الكهرباء
براغ
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