إصابة 30 شخصا إثر انفجار محطة وقود في روما

أُصيب 30 شخصًا، يوم الجمعة، جراء انفجار قوي في محطة وقود بمدينة روما، يُرجح أنه نجم عن تسرب غاز أثناء تزويد شاحنة صهريج المحطة بالوقود، بحسب بلدية العاصمة.

وقع الانفجار صباحا، وأدى إلى اهتزاز نوافذ العديد من المباني في العاصمة الإيطالية.

قال رئيس بلدية روما، روبرتو غوالتييري، خلال تفقده موقع الحادث: «شاهدت آثار انفجار قوي جدا تسبب بأضرار جسيمة، ليس فقط في المحطة بل في المناطق المحيطة أيضا، حيث تحطمت نوافذ... حتى أن مدرسة قريبة تعرضت لأضرار».

وأضاف أن التحقيقات الأولية لعناصر الإطفاء تشير إلى أن الحادث نجم عن تسرب غاز حدث خلال عملية تزويد خزانات المحطة بالوقود، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل.

من جهته، قال المدير الإقليمي لجهاز الإطفاء، إينيو أكويلينو، إن «الانفجار كان أشبه بانفجار قنبلة»، موضحًا أن المحطة كانت تتزود بالغاز النفطي المسال، وأن الانفجار سببه ظاهرة «بليفي» «BLEVE»، وهي انفجار ينتج عن تحول مفاجئ من الحالة السائلة إلى البخار عالي الضغط.

وتباشر النيابة العامة في روما، بالتعاون مع فرق الإطفاء، التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد أسبابه الدقيقة.

وسُمع دوي الانفجار في أرجاء واسعة من العاصمة، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت ألسنة لهب ضخمة وانفجارات متتالية قرب مضخة الوقود، بالإضافة إلى سحب كثيفة من الدخان الأسود غطّت سماء المنطقة.