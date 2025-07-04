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الناتو يعين قائداً لقواته في أوروبا

الناتو يعين قائداً لقواته في أوروبا
4 يوليو 2025 19:49

تسلّم الجنرال الأمريكي أليكسوس جرينكيفيتش مهامه رسميا كثاني أعلى مسؤول في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، خلفا لمواطنه الجنرال كريستوفر كافولي، وذلك خلال مراسم أُقيمت اليوم الجمعة في مدينة مونس البلجيكية.
وأفاد بيان صادر عن الحلف أن جرينكيفيتش، وهو طيار مقاتل، شغل مؤخرا منصب مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأميركية، ويعد من القيادات العسكرية ذات الخبرة الواسعة في الشؤون الاستراتيجية والعمليات الجوية.
وفي كلمته خلال الحفل، أشاد الأمين العام للناتو، مارك روته، بالقدرات القيادية التي يتمتع بها القائد الجديد، مؤكدا أنه «يمتلك فهما عميقا للتهديدات التي نواجهها من الجو وعبر مختلف المجالات».
وأضاف روته: «أعلم أن الناتو يمكنه الاعتماد عليك لتؤدي مهامك بنفس العزيمة الراسخة التي تحلى بها من سبقوك».
ويعد منصب القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، الذي يتخذ من مدينة مونس مقرا له، ثاني أهم منصب قيادي في هيكلية الناتو بعد الأمين العام، ويتمتع شاغله بسلطة اتخاذ القرارات الميدانية المتعلقة بالعمليات العسكرية لتحالف الدفاع الغربي.

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المصدر: وكالات
الناتو
حلف شمال الأطلسي
بلجيكيا
مارك روته
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