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مكالمة بين ترامب وزيلينسكي حول الدفاع الجوي

أرشيفية
4 يوليو 2025 21:56

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مسألة تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تيليجرام، أنه اتفق مع ترامب على العمل معًا لرفع قدرات كييف الدفاعية في ظل تصاعد الهجمات الروسية.
وأضاف الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع ترامب موضوع الإنتاج الدفاعي المشترك، بالإضافة إلى المشتريات والاستثمارات ذات العلاقة.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن المكالمة التي جرت بين الرئيسين استمرت نحو 40 دقيقة، وأن ترامب أكد أنه سيتحقق من وجود الأسلحة الأميركية المقررة لإرسالها إلى أوكرانيا.
وتطالب أوكرانيا الولايات المتحدة ببيع المزيد من صواريخ «باتريوت» وأنظمة دفاع جوية أخرى تعتبرها ضرورية لحماية مدنها من الغارات الجوية الروسية.

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المصدر: وكالات
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