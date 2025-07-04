السبت 5 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

69 قتيلاً في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند

69 قتيلاً في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند
5 يوليو 2025 01:11

نيودلهي (وكالات)

أخبار ذات صلة
حصيلة جديدة لضحايا حريق مصنع بالهند
الإمارات والهند تبحثان تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية

لقي 69 شخصاً على الأقل حتفهم، وجُرح 110 آخرون، في فيضانات وانزلاقات أتربة إثر أمطار غزيرة في الأسبوعين الماضين بمنطقة هملايا في شمال الهند، حسبما قال مسؤولون أمس.
ويقضي عشرات الأشخاص كل عام خلال فصل الأمطار الموسمية، بسبب فيضانات عارمة وانزلاقات تربة في أنحاء الهند البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
وتسبب فيضان أنهر بسبب الأمطار الغزيرة، ومن بينها نهر «بيس الكبير» الذي ينبع من قمم جبال هملايا الجليدية، في تعطيل المرور على العديد من الطرق في ولاية هيماشال براديش.
وتشمل الحصيلة التراكمية للضحايا 69 قتيلاً و110 مصابين في حوادث مختلفة في الأسبوعين الماضيين، وفق بيان لإدارة الإيرادات في الولاية.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أمس الأول، تحذيراً جديداً من هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جداً في هيماشال براديش وأوتاراخند المجاورة، الولاية الخلابة الأخرى في هملايا التي يقصدها السياح الهنود.
وتمتد فترة الأمطار الموسمية السنوية في الهند من يونيو إلى سبتمبر.

الهند
الفيضانات
مياه الفيضانات
انزلاقات التربة
الانزلاقات الأرضية
الأمطار الغزيرة
هطول الأمطار
مياه الأمطار
آخر الأخبار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
علوم الدار
«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
4 يوليو 2025
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
الرياضة
كأس العالم للأندية.. هل يظهر ديمبلي مع سان جيرمان أمام البايرن؟
اليوم 12:23
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
الأخبار العالمية
اليابان تتوقع المزيد من الزلازل
اليوم 12:21
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات وشيكة مع الصين حول تيك توك
اليوم 12:08
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
الأخبار العالمية
ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©