69 قتيلاً في فيضانات وانزلاقات تربة في الهند

نيودلهي (وكالات)

لقي 69 شخصاً على الأقل حتفهم، وجُرح 110 آخرون، في فيضانات وانزلاقات أتربة إثر أمطار غزيرة في الأسبوعين الماضين بمنطقة هملايا في شمال الهند، حسبما قال مسؤولون أمس.

ويقضي عشرات الأشخاص كل عام خلال فصل الأمطار الموسمية، بسبب فيضانات عارمة وانزلاقات تربة في أنحاء الهند البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وتسبب فيضان أنهر بسبب الأمطار الغزيرة، ومن بينها نهر «بيس الكبير» الذي ينبع من قمم جبال هملايا الجليدية، في تعطيل المرور على العديد من الطرق في ولاية هيماشال براديش.

وتشمل الحصيلة التراكمية للضحايا 69 قتيلاً و110 مصابين في حوادث مختلفة في الأسبوعين الماضيين، وفق بيان لإدارة الإيرادات في الولاية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أمس الأول، تحذيراً جديداً من هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جداً في هيماشال براديش وأوتاراخند المجاورة، الولاية الخلابة الأخرى في هملايا التي يقصدها السياح الهنود.

وتمتد فترة الأمطار الموسمية السنوية في الهند من يونيو إلى سبتمبر.