تركيا تواجه حرائق في الغرب وثلوجاً في الشرق

إسطنبول (الاتحاد، وكالات)

تساقط الثلج أمس، فوق شمال شرق تركيا فيما يكافح عناصر الإطفاء النيران على سواحل البلاد الغربية.

وتشهد تركيا أحوالاً جوية غير مسبوقة منذ عقود، مع تساقط الثلوج على عدة محافظات في شرق الأناضول منها: ريزي وطرابزون وبايبورت وأرضروم، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقال الصحافي المحلي غنتشاه كرفضلي أوغلو، في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس في ريزي، إن الثلوج تساقطت لنحو 5 ساعات.

وأوضح أن «الثلج تساقط لنحو 4 أو 5 ساعات، وطال بصورة خاصة منطقة أرتوين قرب حدود جورجيا».

وتساقط الثلج على شريط طوله نحو 100 كلم في كامل أقصى شمال شرق تركيا.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية، هطلت أمطار غزيرة على محافظة طرابزون، تحولت إلى ثلوج في بعض المناطق مع هبوط درجات الحرارة.

في المقابل، على مسافة 1600 كيلو متر إلى الغرب، تكافح منطقة إزمير السياحية على سواحل بحر أيجه حرائق عنيفة يؤججها الجفاف ورياح تصل سرعتها إلى 85 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن ترتفع الحرارة في نهاية الأسبوع لتصل إلى 40 درجة مئوية على الأقل في مطلع الأسبوع المقبل على ساحل غرب تركيا وجنوب شرق البلاد.

كما أصدرت السلطات، تحذيراً لسكان أنقرة حيث يتوقع أن تتخطى الحرارة 36 درجة.