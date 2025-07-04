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تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة المائية في غزة

امرأة تحمل قارورة ماء في مدينة غزة (رويترز)
5 يوليو 2025 01:12

غزة (الاتحاد)

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حذرت بلدية مدينة غزة، أمس، من انهيار وشيك للمنظومة المائية مع عجز يتجاوز 76% في الإمدادات وتكدس مئات آلاف النازحين، مما ينذر بتفشي الأوبئة والأمراض المعدية وسط أزمة إنسانية خطيرة.
وقال متحدث البلدية، حسني مهنا، في تصريح صحفي، إن «المدينة تواجه عجزاً كارثياً في إمدادات المياه، ينذر بانهيار كامل في المنظومة المائية إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل لإنقاذ الوضع».
وأشار مهنا إلى أن نسبة العجز في إمدادات المياه تجاوزت 76%، مقارنة بالاحتياج الفعلي للسكان الفلسطينيين.
وأضاف: «بلدية غزة تضخ حاليا نحو 24 ألف كوب من المياه فقط يومياً، في حين أن الاحتياج الفعلي يزيد على 100 ألف كوب، مما يجعل آلاف العائلات تعاني العطش الشديد، خاصة في ظل النزوح الواسع وتكدس السكان في المناطق الغربية من المدينة».
وأوضح أن 19 بئر مياه فقط لا تزال عاملة من أصل 96 بئراً كانت تخدم المدينة سابقاً، فيما دمّر القصف الإسرائيلي 56 بئراً بشكل كامل، بينما تقع 14 بئراً في مناطق غير آمنة يصعب الوصول إليها، بسبب العدوان الإسرائيلي.
وبين متحدث بلدية غزة أن 7 آبار توقفت لأسباب لوجستية تتعلق بنقص الوقود والمعدات وغياب أدوات الصيانة.
وأردف: «نجاهد بإمكانات شبه معدومة وبنية تحتية مدمرة لتوفير الحد الأدنى من المياه للسكان والنازحين، لكن ما ننتجه لا يتجاوز ربع الاحتياج المطلوب».
وأوضح أن البلدية تواصل رغم كل ذلك تشغيل ما تبقى من الآبار ومحطات الضخ، وتوزيع المياه عبر الصهاريج بالتنسيق مع سلطة المياه وبعض المؤسسات الدولية.

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