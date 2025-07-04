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الدفاع المدني في غزة يناشد الوسطاء لإنجاز هدنة إنسانية فورية

عضو بالدفاع المدني الفلسطيني قرب مبنى محترق في غزة (أرشيفية)
5 يوليو 2025 01:11

غزة (الاتحاد)

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دعا الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، الوسطاء والمجتمع الدولي في نداء عاجل، لإنجاز هدنة إنسانية فورية وشاملة إلى حين التوصل لاتفاق، وذلك بغية إنقاذ المدنيين الفلسطينيين الذي يعانون من الحرب.
وقال متحدث الدفاع المدني، محمود بصل: «من قلب قطاع غزة الذي يتعرض للموت في كل لحظة، أوجه نداء إلى جميع الوسطاء للعمل على إعلان هدنة إنسانية فورية وشاملة، إلى حين التوصل إلى اتفاق».
وأضاف: «المدنيون ليسوا طرفا في هذه الحرب، ولا يجوز أن يدفعوا ثمن تأخر التفاهمات السياسية»، مطالباً الوسطاء بالتحرك العاجل لإنقاذ المدنيين في غزة.
وناشد متحدث الدفاع المدني الوسطاء بالتحرك الفوري نظرا لوجود «أرواح تحت الأنقاض، وجرحى بلا دواء، ونازحين بلا مأوى».
يأتي ذلك، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 21 شهرا، وسط انهيار غير مسبوق للأوضاع الإنسانية ونقص حاد في الغذاء والدواء ومقومات الحياة الأساسية.
وأمس الأول، قال بصل، إن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقمه من الوصول إلى المنازل المدمرة شرق مدينة غزة، رغم وجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض، بينهم أحياء يطلقون نداءات استغاثة.

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