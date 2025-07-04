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تهجير 50 عائلة بدوية فلسطينية قسراً جراء اعتداءات المستوطنين

أراض زراعية أحرقها المستوطنون قرب رام الله (أ ف ب)
5 يوليو 2025 01:11

رام الله (الاتحاد)

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أفادت مصادر فلسطينية، أمس، بأن 50 عائلة بدوية فلسطينية هُجرت قسراً من شرق الضفة الغربية المحتلة، جراء اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.
وقال مصدر محلي إن 50 عائلة من تجمع «عرب المليحات»، غادرت منازلها قسراً جراء اعتداءات المستوطنين، مبيناً أن «التهجير جاء بعدما نصب مستوطنون عدداً من البؤر الاستيطانية، إحداها نُصبت بشكل مباشر أمام التجمع».
وفي السياق، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين، أمس، على خلفية تفكيك ناشطين بؤرة استيطانية في بلدة «سنجل» شمال رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وذكر شهود عيان، أن عشرات المستوطنين هاجموا فعالية دعت إليها بلدية «سنجل» للوصول إلى أراض سيطر عليها مستوطنون قبل نحو شهر.
وأشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي تدخل لحماية المستوطنين وأطلق الرصاص الحي. وقالوا إن المستوطنين أضرموا النار في أراض زراعية، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة.
وفي وقت سابق أمس، فكك ناشطون فلسطينيون بؤرة استيطانية أقامها إسرائيليون على أراضي بلدة «سنجل».
وقال معتز طوافشة، رئيس بلدية سنجل: «دعونا لفعالية شعبية بمشاركة أهالي البلدة وناشطين ومتضامنين للوصول إلى البلدة التي منعنا منها منذ نحو شهر بفعل إقامة مستوطنين بؤرتين استيطانيتين».
وبيّن أن الناشطين استطاعوا الوصول إلى إحدى البؤر الاستيطانية وتفكيك كل الغرف التي شيدها المستوطنون من الصفيح والأخشاب.

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