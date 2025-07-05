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ترامب يرجح التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع

ترامب يرجح التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع
5 يوليو 2025 11:33

 رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم السبت، عن ترامب قوله إن من "الجيد" أن  إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في غزة، وإن كان لم يتلق بعد إحاطة رسمية بشأن تطورات المفاوضات. وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه من قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند إلى منتجع بيدمينستر في نيوجيرسي. وأوضح الرئيس الأمريكي: "قد نشهد هذا الأسبوع اتفاقا بشأن غزة، لكنني لم أطلع بعد على مستجدات الوضع ولم أتلق إفادة رسمية".
وأضاف الرئيس: "علينا أن نفعل شيئا بخصوص غزة. نحن نرسل الكثير من المال والمساعدات"، دون أن يقدم توضيحا إضافيا بشأن المقصود.

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