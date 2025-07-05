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ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم

ترامب يتعهد بإرسال خطابات الرسوم الجمركية الاثنين القادم
5 يوليو 2025 12:01

 قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وقّع خطابات إلى 12 دولة تحدد معدلات الرسوم الجمركية المختلفة التي ستواجهها على السلع التي تصدرها إلى الولايات المتحدة، على أن تُرسل على أساس "إما القبول أو الرفض" يوم الاثنين.
وفي تصريحاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء التوجه إلى ولاية نيوجيرزي، رفض ترامب تحديد الدول المعنية قائلا إن ذلك سيُعلن عنه يوم الاثنين.
وكان ترامب قد قال للصحفيين يوم الخميس إنه يتوقع إرسال الدفعة الأولى من الرسائل يوم الجمعة، الذي كان عطلة وطنية في الولايات المتحدة، لكن الموعد تغير.
وأعلن ترامب في أبريل عن رسوم أساسية بنسبة 10 بالمئة وأخرى إضافية على معظم الدول يصل بعضها إلى 50 بالمئة في حرب تجارية عالمية قلبت الأسواق المالية رأسا على عقب ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لحماية اقتصاداتها.
مع ذلك، تم تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الأساسية البالغة 10 بالمئة في وقت لاحق لمدة 90 يوما لإتاحة المزيد من الوقت للتفاوض على اتفاقات.
وتنتهي تلك الفترة في التاسع من يوليو، ومع ذلك قال ترامب في وقت مبكر من أمس الجمعة إن الرسوم الجمركية قد تكون أعلى من المستويات التي أعلن عنها في السابق -لتصل بعضها إلى 70 بالمئة- ومن المقرر أن يدخل معظمها حيز التنفيذ في أول أغسطس

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