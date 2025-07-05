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زلزال قوي يضرب قبالة جزر توكارا باليابان

زلزال قوي يضرب قبالة جزر توكارا باليابان
5 يوليو 2025 14:48

وقع زلزال بقوة 5 درجات صباح اليوم السبت، قبالة أكوسيكيما، إحدى جزر توكارا في إقليم كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، عقب سلسلة من الهزات الأرضية التي استمرت في المنطقة منذ أواخر الشهر الماضي.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الذي وقع الساعة 0629 صباح اليوم، بلغت قوته 5.4 درجات وكان مركز جنوب غرب أكوسيكيما بقرية توشيما في كاجوشيما على عمق 19 كيلومتراً تقريبا، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.
وكان مركز الزلزال مماثلاً تقريباً لزلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجات وقع في نفس المنطقة عند الفجر تقريبا يوم الأربعاء.

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