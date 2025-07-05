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تركيا... السيطرة على حرائق في إزمير

تركيا... السيطرة على حرائق في إزمير
5 يوليو 2025 15:27

 أعلنت الحكومة التركية، اليوم السبت، السيطرة على الحرائق المدمرة في محافظة إزمير، بينما تتواصل جهود مكافحة الحرائق في محافظة هاتاي بجنوب شرق البلاد.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية بأن أجهزة الطوارئ في ولاية هاتاي عملت طوال الليل من أجل إخماد حريق اندلع عصر أمس الجمعة، في غابة بدورتيول.
وكان الحريق انتشر بسرعة في الغابات الجافة جراء الرياح العاتية.  
وعادت المروحيات للعمل منذ الصباح، وفقا للأناضول.
وعادة لا تعمل المروحيات وطائرات الإطفاء إلا خلال ساعات النهار. وقال حاكم هاتاي إنه جرى إخلاء تسع مناطق خاصة بالرعي وتم إجلاء نحو ألفي شخص حتى الآن.
وأدت الأحوال الجوية وتضاريس المنطقة الجبلية إلى تعقيد جهود الإطفاء التي شارك فيها أكثر من ألف فرد طوارئ.
وقال وزير الغابات إبراهيم يوماكلي إن مئات الحرائق اندلعت في الأيام الأخيرة بتركيا، وكان عشرة منها حرائق غابات كبيرة.
وكانت محافظة إزمير الأشد تضررا. وتوفي شخصان في الحرائق هناك أمس الأول الخميس. وأعلن وزير الغابات اليوم السبت، عبر منصة إكس، وفاة عامل غابات آخر في المستشفى متأثرا بجروحه.
وقال عمدة إزمير، جميل توجاي، إن العديد من الهكتارات من الغابات والأحراش وثلاث قرى دمرت جراء الحرائق. كما نفقت آلاف الحيوانات في الحرائق.   

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