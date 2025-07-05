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بريطانيا تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

الرئيس السوري خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني في دمشق
5 يوليو 2025 19:32

قالت بريطانيا، اليوم السبت، إنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى العاصمة السورية دمشق.
وقال لامي في بيان: "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين".
وذكرت الرئاسة السورية أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، استقبل وزير الخارجية البريطاني في دمشق اليوم، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.
كما أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات موسعة مع نظيره البريطاني.

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المصدر: وكالات
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