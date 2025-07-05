الإثنين 7 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يرجح التوصل لاتفاق حول غزة الأسبوع الجاري

فلسطينيون يتفقدون أضراراً لحقت بمخيم البريج عقب استهداف إسرائيلي (أ ف ب)
6 يوليو 2025 02:47

حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداً  في العاصمة واشنطن، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة عدد من ملفات الإقليم، وفي مقدمتها مقترح وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس التي قدمت رداً إيجابياً على المقترح الأميركي الأخير، وسط ترجيحات بأن يعلن الرئيس الأميركي عن نجاح الاتفاق على الهدنة الإنسانية خلال لقائه نتنياهو، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن الوسطاء في مصر وقطر، نقلوا إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي رد حركة حماس على المقترح الأخير، مؤكداً أن الحركة طالبت بإضافة دول أخرى للوساطة والضمانة لاتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة وضع بند واضح بأن تتفاوض إسرائيل على وقف الحرب بشكل كامل في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية بضمانة ورعاية أميركية. ولفت المصدر إلى أن وفدين من «حماس» وإسرائيل سيجريان مباحثات غير مباشرة برعاية الوسطاء في مصر وقطر، مشيراً إلى أن المسودة الأخيرة والديباجة التفصيلية للاتفاق، خاصة أماكن انسحاب الجيش الإسرائيلي خلال أيام الهدنة وآلية توزيع المساعدات، تعد أبرز التحديات التي تواجه الوسطاء الذين يعلمون على تقريب وجهات النظر بين المتفاوضين عبر ضغوطات أميركية.
إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية مصرية، أمس، بأن القاهرة تبدأ اتصالات مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية تحظى باتفاق كافة الأطراف بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد تسلم رد من حركة حماس الذي كان «بروح إيجابية» وفتح المجال لمفاوضات غير مباشرة لمدة 60 يوماً.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن «حماس» سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، مؤكدة أن رد «حـماس» تضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة للتوصل للتهدئة لمدة ستين يوماً فور إقرارها.
وأضافت المصادر أن مصر تبدأ في إجراء اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف خلال الساعات المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية تحظى باتفاق كافة الأطراف، موضحة أن مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنها سلمت رداً إيجابياً إلى الوسطاء بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، مؤكدة جديتها في الدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ المقترح الأخير.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل. وسئل ترامب على متن الطائرة الرئاسية إن كان «متفائلاً بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس فأجاب.. كثيراً»، مشيراً رغم ذلك إلى أن الأمر يتغير بين يوم وآخر.
وتعليقاً على إبداء الحركة استعدادها للتفاوض حول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال ترامب: «هذا جيد، لم يتم إبلاغي بالأمر، علينا إنجاز ذلك، علينا أن نفعل شيئاً بشأن غزة».

اللمسات الأخيرة 
بدورها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه قوله، إنه في حال موافقة «حماس» على المقترح فإنه من المتوقع أنّ تغادر بعثة إسرائيلية إلى الدوحة، لوضع اللمسات الأخيرة على مقترح الصفقة، مضيفة: «ذلك لن يستغرق أكثر من يوم ونصف اليوم».

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
فلسطين
بنيامين نتنياهو
واشنطن
الرئيس الأميركي
إسرائيل
قطاع غزة
دونالد ترامب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
غزة
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة للأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل تقديم دعمها الإنساني في غزة
7 يوليو 2025
تصاعد الدخان والحطام خلال غارة إسرائيلية على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مباحثات حاسمة في الدوحة ونتنياهو إلى واشنطن
7 يوليو 2025
انفجار مسيَّرة في سماء كييف خلال غارة ليلية على المدينة (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا
7 يوليو 2025
مركبة مدرعة تابعة لقوات حفظ السلام «يونيفيل» تقوم بدورية في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
7 يوليو 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (الاتحاد)
الأخبار العالمية
اليمن: انتهاكات الحوثي سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع
7 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©