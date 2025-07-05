«التعاون الخليجي»: أجنحة دول المجلس في «إكسبو ‏أوساكا» تجسد إرثنا الحضاري

أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالمشاركة الواسعة لدول مجلس التعاون في معرض «إكسبو أوساكا»، مؤكداً أنها تعكس المستوى العالي لدول المجلس، وتعزز مكانتها وحضورها المؤثر في المحافل والفعاليات العالمية.

وأوضح معاليه أن الأجنحة الخليجية تمثل منصات متكاملة لتعزيز الترابط والتعاون الإقليمي والعالمي، وتعرض إنجازات دول المجلس في مجالات عديدة منها التنمية والثقافة والاقتصاد والبيئة، من خلال عروض غنية بالتجارب المتنوعة التي تمزج بين التراث والتكنولوجيا، مما يجسد الهوية الخليجية بثقة وعصرية، مؤكداً أن هذه الأجنحة تبرز بوضوح التزام دول الخليج بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لأجنحة دول مجلس التعاون في معرض «إكسبو أوساكا اليابان 2025»، المقام في مدينة أوساكا اليابانية، تحت شعار «تصميم مجتمع المستقبل لحياة أفضل».

ووصف معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما شاهده في أجنحة دول المجلس في المعرض من محتوى ثري ومتميّز، بأنه يجسد الإرث الحضاري والرؤى الوطنية لدول المجلس بأسلوب احترافي.