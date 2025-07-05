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زيلينسكي يشيد بمكالمته مع ترامب: الأفضل والأكثر إنتاجية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
5 يوليو 2025 23:32

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بمكالمته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب التي جرت أمس الجمعة.
ووصف زيلينسكي المحادثة مع ترامب بأنها "الأفضل والأكثر إنتاجية".
وقال الرئيس الأوكراني في خطابه الليلي المصوّر: "فيما يتعلق بالمحادثة مع رئيس الولايات المتحدة التي جرت قبل يوم واحد، ربما تكون أفضل محادثة أجريناها خلال هذا الوقت كله والأكثر إنتاجية".
وتابع: "ناقشنا قضايا الدفاع الجوي، وأنا ممتن للاستعداد الذي أبداه (ترامب) لمساعدتنا. منظومة باتريوت هي بالتحديد مفتاح الحماية من التهديدات الباليستية".
وكان الرئيس الأميركي قد صرح للصحفيين، أمس الجمعة، أنه أجرى مكالمة هاتفية جيدة مع زيلينسكي.
وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على تزويد كييف بمزيد من أنظمة باتريوت بناء على طلب من زيلينسكي، قال ترامب: "سيحتاجون إليها للدفاع.. سيحتاجون إلى شيء ما لأنهم يتعرضون لضربات شديدة".
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر أن ترامب أكد لزيلينسكي، خلال المكالمة التي استمرت نحو 40 دقيقة، أنه سيتحقق من الأسلحة الأميركية التي كان من المقرر إرسالها إلى أوكرانيا، إن وجدت.

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المصدر: رويترز
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