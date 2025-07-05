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«الصحة الفلسطينية»: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تتفاقم

فلسطيني يتفقد منزلاً قصفته إسرائيل في مدينة غزة (أرشيفية)
6 يوليو 2025 02:47

غزة (وكالات)

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات بلغت مؤشرات غير مسبوقة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشرته أمس على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الأزمة تفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة، مشيرة إلى أن الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد سياسة التقطير في السماح بإدخال كميات الوقود والتي لا تتيح وقتاً إضافياً لعمل المستشفيات. 
 وأوضحت أن استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة، مؤكدة أن الفرق الهندسية في المستشفيات مستنزفة في متابعة عمل المولدات وإجراءات الترشيد التي أصبحت دون جدوى، كما جددت مناشدتها  العاجلة للجهات المعنية بالتدخل والضغط على الاحتلال لإدخال إمدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.

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